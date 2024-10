Solo 5 municipios han registrado sus atlas de riesgo

Solo cinco de los 18 municipios del estado de Querétaro tienen registrados sus atlas de riesgo en el Sistema Nacional de Información sobre Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). De acuerdo con una consulta realizada, las demarcaciones que cuentan con este documento son San Juan del Río, Amealco de Bonfil, El Marqués, Corregidora y Querétaro.

De acuerdo con la información de la Cenapred, solo el 28 por ciento de los municipios de la entidad cuentan con un atlas de riesgo registrado en la base del Atlas Nacional de Riesgos, el cual integra datos diversos, así como herramientas, aplicaciones y mapas de los fenómenos naturales y antropogénicos que pueden presentarse en las diferentes zonas del territorio.

El Cenapred destacó que el objetivo de este sistema es “dotar al país de información sobre el comportamiento del peligro, el valor y la vulnerabilidad de los bienes expuestos y en el que se pueden generar diferentes escenarios para la estimación de pérdidas en caso de algún desastre, así como la base para la gestión del riesgo y territorio”.

La instancia federal señaló que dentro del Atlas Nacional de Riesgos se pueden encontrar datos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológico, sanitario-ecológicos, socio-organizativos y astronómicos.

Al respecto, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres, reconoció que algunas demarcaciones queretanas no cuentan con un documento de atlas de riesgo, por lo que han puesto a disposición el que fue diseñado por la dependencia estatal, el cual contiene información puntual de todos y cada uno de los municipios.

“Sí, tenemos varios municipios que no tienen atlas de riesgo, pero eso no quiere decir que no tengan acceso a la información, porque a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil pueden tener acceso a la información que tenemos nosotros de todos los municipios del estado (…). Tienen la oportunidad de solicitarnos toda la información que necesiten en el atlas de riesgo estatal que nosotros manejamos”, comentó.

Agregó que aquellos municipios que sí cuentan con este documento realizan labores para actualizarlo de manera constante y que frecuentemente comparten información con la dependencia estatal para nutrir el documento con el que se cuenta.

“Todos se están actualizando constantemente. Hay ahorita algunos municipios que están ya invirtiendo en sus atlas de riesgo. El Gobierno Estatal tiene su propio atlas de riesgo y está abierto a todas las autoridades (…). Los mismos municipios que sí tienen sus atlas de riesgo están compartiendo la información con nosotros y nosotros también con ellos. El atlas de riesgo está bastante actualizado”, dijo.