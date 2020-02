Sólo 7 bomberos escobedenses reciben apoyo económico

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Paramédicos de Pedro Escobedo requiere de más elementos que reciban apoyo económico, ya que en la actualidad sólo siete tienen acceso a esta compensación por su servicio, señaló la comandante, Esperanza de Carlos Perrusquía.

Aclaró que no es un sueldo formal, ya que no se les considera trabajadores, ni hay un contrato laboral de por medio, la ayuda económica es mínima, refirió que es por eso que pocos permanecen, ya que buscan otras ocupaciones.

“Es el apoyo que les damos a los chicos, no decimos que es un pago, porque no es nómina ni nada, lo llamamos apoyo, porque no hay un contrato, no son trabajadores formales, por ejemplo hay un chico que tiene un restaurante y nos viene a apoyar”.

Destacó que como comandante, debe estar en la estación todos los días y, al igual que otros seis bomberos y paramédicos, recibe una compensación económica; además, hay 22 elementos que acuden de forma voluntaria, esta cifra puede variar en el año.

“Todos tienen una guardia designada y tienen que acudir el día que les toca, o cuando hacemos capacitaciones o prácticas o alguna actividad. La cifra es cambiante, puede haber 35 o 15, hay mucha gente que nos deja porque encuentra mejores oportunidades y más estables”.