Solo el 70% de taxistas utiliza la app Qrotaxi

Con el propósito de mejorar el servicio que prestan los taxistas sanjuanenses, Mauricio Zamarrón Nieto director de la agrupación Espartanos taxi confiable, aseveró que es necesario hacer un llamado a los integrantes del gremio a activar su taxímetro debido a que actualmente siete de cada 10 tiene desactivada la plataforma.

“Compañeros actívense en la aplicación de taxímetros, ya que es una aplicación bastante completa y a la par de las mejores, no nos cobra un solo peso. Mientras nosotros no entendamos que por las aplicaciones es como vamos a desarrollar nuestro trabajo, no mejoraremos”, afirmó.

Local Taxistas esperan que economía mejore por las fiestas

“Debemos aprovechar la oportunidad de poder tener crecimiento, la activación y utilización del taxímetro es una forma ideal de competir contra esas empresas, que piensa la gente son más baratas; hoy Qrotaxi ofrece una competencia leal y justa para los usuarios y dueños de taxis en San Juan del Río para que puedan tener mejores ingresos”, afirmaron.

Mencionó que esta plataforma tiene muchos más beneficios a favor del conductor que las de las aplicaciones móviles de servicio ejecutivo, ya que esta cuenta con botón de pánico con enlace directo al C4, tiene los datos completos de usuario como sus datos personales, las tarifas son accesibles tanto para el pasajero como para el conductor y afirmó que no hay comisiones por uso de aplicación.

La organización hizo un llamado a las autoridades del Instituto Queretano del Transporte a ayudarlos y lanzar campañas para que la gente conozca y utilice la aplicación (qrotaxi), y con ello generar confianza en los compañeros taxistas a activar sus taxímetros, mencionaron.

“Mira, es importante que el IQT nos ayude con campañas para que la gente conozca que con el uso del taxímetro en su viaje es más barato y seguro. Que el banderazo de salida es idéntico al de las otras aplicaciones (entre 25 y 30 pesos), pero con la ventaja que los datos completos del conductor vienen completos, hay un botón de pánico, el usuario puede calificar al conductor y lo mejor, no se puede alterar estos dispositivos”, explicó.