Suben contagios en la UAQ de P. Escobedo

De acuerdo con la rectora de Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Margarita Teresa de Jesús García Gasca los contagios en empleados por CoVid-19 han ido en aumento en las últimas semanas, conforme a la información recaudada de la institución y el campus Pedro Escobedo no ha sido la excepción.

Dado que el personal administrativo ya se encuentra en labores presenciales y tienen la obligación de informar si llegan a presentar síntomas o el contagio, es como han cuantificado los números de casos, el cual ha crecido de manera significante, detalló la rectora de la UAQ.

Explicó García Gasca que semanas antes se contabilizaron 200 personas portadoras del virus a nivel estatal, aunque no informó específicamente cuantos eran los casos relacionados a este campus, la rectora mostró gran preocupación ante la alta tasa de registro, y destacó que en un día se habían presentado 150 casos.

La principal autoridad de esta universidad, recalcó que los síntomas que ha presentado el equipo de trabajo que conforma la familia AUQ han sido leves y mejorándose de manera rápida y sin ninguna secuela registrada hasta el momento.

Por otro lado, expreso que en cuestión del alumnado no se tienen cifras exactas, ya que, ellos al no presentarse aún a clases presenciales, no tienen la obligación de informar sobre su estado de salud, es por eso que no cuentan con números que ayuden a saber el porcentaje de estudiantes infectados.