Subirá el costo de las rosas

El representante legal de la Unión de Productores de Rosas El Organal S.P.R de R.L., Jesús Cruz Anaya, advirtió del encarecimiento de rosas que habrá para la celebración del Día del Amor y Amistad, tras la serie de afectaciones registradas en los invernaderos de San Juan del Río por el descenso de temperaturas y heladas.

Explicó que 30 hectáreas se tienen destinadas para la producción de rosas mediante la modalidad de agricultura protegida, sin embargo, las diferentes medidas que fueron implementadas por los floricultores para evitar este tipo de afectaciones de poco sirvió, por lo que poca oferta de rosas para celebrar el 14 de febrero se estará comercializando en el municipio.

Preciso que cada una de las hectáreas semanalmente genera 150 gruesas de rosas bajo condiciones climáticas de manera óptima, sin embargo, desde la semana pasada y el trascurso de este, periodo en que se celebra el Día del Amor y Amistad, se espera obtener por lo menos 30 gruesas de rosas, tomando en cuenta que cada una representa 12 docenas.

Mencionó que en las últimas semanas tres heladas fueron las que se presentaron generando serios daños en los macro invernaderos, esto a pesar de que las diversas estrategias que implementaron los productores, dejando vulnerables los tallos de rosas y sin posibilidades de llegar a un pleno desarrollo.

“En las últimas semanas se presentaron heladas, cuando mucho por hectárea a la semana tendremos unas 30 gruesas de rosas, no las que hemos estado registrando, habrá encarecimiento y esto no solo es de aquí, es a nivel nacional porque nos dicen del Estado de México que también allá tuvieron serios problemas, por lo que este festejo no hará tanta rosa”.

El líder mencionó que para este festejo se buscará por parte de los floricultores contar con el mayor número de rosas rojas denominadas “Samurái”, ya que es la variedad de mayor demandada durante este día de los enamorados, por lo que se espera cubrir medianamente con la importante demanda de los consumidores.