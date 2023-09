Suelo parejo y certeza jurídica para Querétaro: Kuri

En el estado de Querétaro se busca suelo parejo y certeza jurídica de la tierra a través de diversos mecanismos en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, declaró Mauricio Kuri González, gobernador de la entidad, al mencionar que, de esta manera los adultos pueden heredar sus tierras con tranquilidad.

Y es que, este lunes el mandatario, encabezó la entrega formal de la documentación de 109 escrituras y 10 títulos de propiedad para diferentes áreas del municipio, en donde con antelación ya se venían haciendo los papeleos correspondientes.

Durante su visita por el municipio de San Juan del Río, resaltó las acciones para favorecer a las familias, tomando en cuenta que, los tramites ahora se agilizan con el apoyo de la Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), por lo que, también se benefició a comunidades de Tequisquiapan.

“La confianza que te da tener una casa, no te la da nada. Es lo de los programas que más me gustan porque siempre he dicho que debemos tener seguridad en Querétaro, no solo la patrimonial sino la jurídica”.

Al tomar el uso de la palabra, Agustín Dorantes, secretario de Desarrollo Social en el estado, mencionó que, este logro es resultado del esfuerzo y perseverancia de todos los beneficiarios, además que ahora las personas cuentan con mejores condiciones de vida.

En su mensaje el alcalde sanjuanense, Roberto Carlos Cabrera Valencia, destacó que, van más de 546 familias las que se han visto beneficiadas en esta demarcación con el esquema de regularización, aunque también adelantó que, están por aprobar un paquete similar para llegar a mil 100 que serán los que obtengan su título de propiedad.

“Así como tenemos el mismo cielo, debemos trabajar para que todos tengamos el mismo horizonte, las familias beneficiadas con sus escrituras, también tendrán el beneficio del descuento en el pago del impuesto predial, les invito a hacer equipo”.

Invitó a las personas a que, se sigan acercando a la administración para que sean parte de este beneficio, el cual es indispensable para las familias que quieren tener la seguridad jurídica de sus propiedades.