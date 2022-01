Sufren por robos de maíz en las parcelas

En lo que va del año se han registrado por lo menos 15 robos de cosechas en la comunidad de Estancia de Santa Lucía en San Juan del Río, siendo este el principal problema de seguridad que hay en la zona, razón por la que los vecinos buscar organizarse para inhibir este ilícito que les pega en gran medida a la economía de sus familias.

Así lo dio a conocer María Rocío Ortega Alegría, habitante de esta localidad, al argumentar que apenas comenzó el 2022 y ella también fue víctima del robo de aproximadamente 300 kilos de maíz, además expuso que no sabe de dónde provienen las personas que se dedican a realizar estas actividades, pero que es necesario que se eviten a toda costa.

Sostuvo que aunque esta problemática no es nueva, su economía se ve altamente vulnerada, ya que una parte de las cosechas la destinan para su comercialización y otra para uso durante el año, lo que minimiza sus ganancias previo a la época de siembra, que es la que se avecina.

"Algunos vecinos se dieron cuenta, y mío sólo se llevaron como 200 o 300 kilos de maíz. No hemos identificado de dónde son las personas, nosotros queremos organizarnos o juntarnos para dar con el o los responsables. De los casos que yo me he enterado o que me han platicado somos como 15 personas".

La vecina de esta comunidad dijo que hay campesinos a los que les han robado más monto de las cosechas, en este caso, especialmente es el maíz.

Ortega Alegría indicó que lo único que se sabe es que a veces las personas se meten entre las milpas en carretillas o, a caballo para poderse llevar el producto, aunque no descarto que en algunas ocasiones se percatan de autos extraños que ingresan para hacer sus fechorías hacia los productores, que este tipo de ilícitos representa una gran baja de ganancias para ellos, independientemente de la intranquilidad que les genera.