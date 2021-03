Suicidios van a la alza durante la pandemia

La presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan del Río, Evelyn Tejada Sinecio, informó que el confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19, se ha tenido un incremento en cuanto a los casos de suicidio en jóvenes, y que esto se podría desprender de la dinámica actual en los adolescentes, al no poder salir, tener convivencia con sus grupos de amigos, y que su forma de vivir haya cambiado por esta enfermedad.

Comentó que desafortunadamente esta situación se ve sobre todo en cuanto a los adolescentes quienes toman la “puerta falsa”, al verse limitados a acudir a las escuelas, tener tiempos muertos, y no tener un empleo como parte de una autonomía financiera que les ayude a dispersarse.

“Les genera sentimientos de desesperanza, desolación por el encierro, no pueden hacer libremente actividades, no pueden ir a buscar a los amigos y vaya, ese grito de libertar que tiene interna en te el adolescente. Ellos no tienen un compromiso fuera de casa, y eso los pone en desventaja”.

Recordó que tan solo el fin de semana pasado, en esta demarcación se registraron dos suicidios en jóvenes, aunado a que, en Pedro Escobedo, también se reportó esta situación en una jovencita.

Tejada Sinecio expresó a los padres de familia a que estén al pendiente de los cambios de humor que tengan sus hijos, ya que este factor podría ser un indicador para saber si los jóvenes están atravesando por una problemática, ya que lo manifiestan estando irritables, solitarios y por lo regular sin apetito.

Aunque desconoció la cifra de las muertes por suicidio que se han presentado en lo que va del año, confirmó en que cada vez se tiene un registro mayor.