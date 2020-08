Suman mil 317 recomendaciones a negocios por riesgos sanitarios

La directora de los Servicios de Salud en el estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón declaró que se tiene un acumulado de mil 317 recomendaciones a establecimientos por parte de la Dirección contra Riesgos Sanitarios, de las cuales se han derivado 61 suspensiones.

Manifestó que diariamente se llevan a cabo operativos por los 18 municipios de la entidad, en donde se realiza la inspección por parte de la dependencia para verificar que los lugares donde hay concentración de personas cumplan con los filtros y protocolos de mitigación ante el Covid-19.

Detalló que el monitoreo en los negocios y empresas iniciaron desde el 20 de junio, cuando se inició la etapa de “nueva normalidad” a partir de un entrenamiento social, por lo que hasta el momento se suman 883 verificaciones.

“Tenemos 883 verificaciones con mil 317 recomendaciones y se han suspendido 61 establecimientos de diferentes giros como: restaurantes, tortillerías, cervecerías, tiendas de autoservicio, panaderías y rosticerías son los que nos dicen en términos generales.

SANTIAGO MEXQUITITLÁN

En otro tema, al cuestionar a Pérez Rendón sobre la trascendencia del número de casos de Covid-191 en la zona indígena de Santiago Mexquititlán debido a que hace más de una semana se llevaron a cabo las fiestas patronales pese a no tener permisos, dijo que hasta el momento no se ha notado una demanda inusual en los servicios de salud, sin embargo, alertó que no se debe “cantar victoria” puesto que el periodo de incubación aún no ha pasado.