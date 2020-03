Suspende servicio Mercado Pedregoso

Desde este domingo y hasta el 4 de abril, el Mercado Pedregoso suspenderá servicio, comunicó la secretaria general, Saraí Mejía Martínez, dijo que las autoridades municipales pidieron acatar esta medida preventiva ante la pandemia de Covid-19, lo cual les genera importantes pérdidas económicas, sobre todo a quienes comercializan alimentos preparados.

Recordó que los 103 locatarios han trabajado en la vía pública desde que inició la obra de rehabilitación del mercado. Con tal de seguir trabajado y colaborar en las medidas preventivas, los comerciantes aplicaron un protocolo a través de limitar el acceso a turnos de cinco personas, pero las autoridades municipales les solicitaron el cierre total a partir de este domingo.

Consideró que las medidas preventivas no se aplican de la misma manera para todos, pues argumentó que otros comerciantes de la zona trabajan de manera normal.

“Nos está afectando bastante, de hecho los compañeros que vendemos comida, pues ya nos quedamos con mucha comida y a parte está habiendo mucha competencia desleal porque todos los comercios que están alrededor o que están en la calle siguen trabajando y no se me hace justo que a nosotros nos cierren. Nosotros, en el protocolo no estaba que teníamos que cerrar, nada más vinieron y nos dijeron que teníamos que cerrar y teníamos mercancía”.

Precisó que en pasados días tuvieron ventas bajas y les preocupa perder clientes con tantos días de cierre, durante los cuales habrá una guardia de comerciantes para evitar saqueos.