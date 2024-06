Tacos “pirata”, les quitan el cilantro

Algunas de las taquerías del municipio de San Juan del Río han optado por comenzar a sustituir el cilantro, derivado de que en las últimas semanas aumentó su precio de manera exorbitante, por productos como la col, a fin de ahorrar en la producción de estos alimentos.

Así lo refirió el propietario de una de las taquerías ubicadas en la zona oriente del municipio sanjuanense, Agustín Valdez Olalde, quien dijo que durante dos décadas se ha dedicado a la venta de tacos y no había visto tan excesivo el costo del cilantro, dijo que siempre ha sido el limón, pero en este tipo de verduras nunca habían tenido un problema similar.

Local

En su caso, el cilantro lo ha empezado a sustituir por la col, verdura que también permite adicionar los tacos de suadero, bistec, longaniza y demás que vende diariamente en la zona oriente de la localidad.

El aumento en este producto, refirió que comenzó desde mayo, fecha en la cual le comenzaron a decir sus proveedores de verduras que todo ello se derivó por los estragos que la sequía ha causado en los cultivos del cilantro, por ello, el precio empezó a registrar un incremento.

“El manojo, porque yo compro por manojo para mi taquería por ejemplo estaba en 110 pesos, 120 cuando mucho, el manojo es de cinco kilogramos y bien picadito es rendidor, pero de estas semanas para acá cuando empezó a subir su costo se fue a 300 luego a 500 y ahora sigue en 700, de ahí no ha bajado pero pues ojalá y baje porque si necesitamos que baje, porque por ejemplo, nosotros no tenemos ganancias, no hay margen de ganancias porque sigue caro y no podemos subir el costo de los tacos”.

En su caso, dijo que el costo de los tactos es variable de 15 y 18 pesos, esto depende de que puedan llevar queso, sin embargo, consideró que no pueden aumentar su precio, ya que los consumidores poco acudirían.

De esta manera es como dijo que en su taquería, se han empezado a implementar algunas estrategias, de tal manera que el precio y la escasez del cilantro no afecten su economía, ya que de este negocio dependen tres trabajadores más.