Tania Rodeo, orgullo de Tequis

Con emoción y gran satisfacción hoy más que nunca recuerda uno de los grandes logros que ha tenido a sus escasos 12 años de vida Tania Rodeo Hernández, estudiante del municipio de Tequisquiapan, quien participó el año pasado en el Grand Champion del Mundial de Abacus Learning Of Higher Artihmetic (ALOHA ) celebrado en China.

Visiblemente feliz, Tanía Rodeo compartió que su participación del año pasado hoy es recordada no solo por ella y sus padres sino por todos sus familiares, como uno de los mejores logros de vida que ha tenido y aunque este año no podrá participar porque no habrá concurso por los efectos causados por la Covid-19 a nivel mundial, aseguró que se mantiene en preparación para el 2021.

Narró que en 2019, con 11 años de edad y en sexto grado de primaria, para ella fue un año especial tras haber puesto en alto no solo el nombre de Tequisquiapan, lugar de donde es originaria y nacida en la comunidad de La Fuente, sino de todo Querétaro, tras haber obtenido la Copa Champions ALOHA tras una vasta preparación diaria para obtener ese resultado.

Acompañada de sus padres y hermano, Arely Hernández Ramírez, Jaime Rodeo Méndez y Gael Rodeo Hernández, respectivamente, Tanía continuó compartiendo su experiencia de vida y de la cual aseguró que fue un momento muy esperado para demostrar su gran interés y facilidad por las matemáticas reflejadas mediante dicha metodología mental.

Todo comenzó cuando su profesora de quinto grado escolar en el 2018, al llegar al salón les habló a los estudiantes sobre el ALOHA Mental Arithmetic, concurso regional, nacional e internacional, mismo que estaba en proceso y por llevarse a cabo en su última etapa en Rusia, y del cual Tanía estaba convencida en participar, sin embargo, los diferentes inconvenientes impedirían que se integrara, ya que económicamente no sería fácil.

Foto: Luis Luévanos | El Sol de San Juan del Río.

Aseguró que fue ahí cuando sin pensarlo más decidió participar, por lo que con el apoyo de sus padres, familiares, vecinos, amigos y representantes de la iniciativa privada, fue el año pasado que pudo viajar al China para participar y poner en alto el nombre del Pueblo Mágico, aunque hubo otros tres estudiantes queretanos que viajaron para participar, ella solo pensó en dar lo mejor en el cálculo mental.

Aun con todos los retos que ello implicaba para viajar al país oriental, el principal el idioma, Tania aseguró que siempre estuvo respaldada y acompañada de su mamá y papá, quienes la impulsaron a ser lo que hoy es en la comunidad estudiantil, una estudiante destacada y quien no pierde la esperanza de volver a participar en el concurso internacional los próximos años tras dos oportunidades más, en segundo y tercer grado de secundaria.

Durante su intervención, los padres de Tania manifestaron que están orgullosos de la respuesta y resultados que hasta el momento ha tenido su hija de manera académica, niña a la que además describieron como ejemplar y sobresaliente por estar siempre activa buscando aprender nuevas cosas, actualmente en clases en línea desde las 7:00 am, así como de música en sus ratos libres y en la elaboración de figuras de papel en origami.