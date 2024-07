Taponamientos son provocados en 70 por ciento

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), hasta el 70 por ciento de los encharcamientos están relacionados con la basura que dejan las personas en la vía pública.

El titular de la dependencia estatal, aseguró que el tema de los encharcamientos de agua no solo en San Juan del Río sino en varias partes del estado, en donde se presentan este tipo de casos, se da normalmente por el tema de basura en la vía pública, por lo que exhortó a la población a colaborar y evitar sacar las bolsas de la basura después de haber pasado el camión, ya que la dispersión de estos mismos afecta de manera grave en la época de lluvias.

Local Entregarán costales de arena para evitar inundaciones

“Pedirle a la ciudadanía que no saque la basura, que no tire basura, el 70 por ciento de la anegación que se ha detectado, en encharcamientos y anegaciones es por acumulación de basura, entonces que cuando sea la hora de sacar su basura que a esa hora la saquen, que no la saquen antes, que no la dejen en la calle porque llega el agua y las arrastra”.

El funcionario estatal dijo que esta época de lluvias será intensa, por ello, reiteró que es importante que la población evite dejar la basura en la calle, ya que eso es lo que genera los problemas de los encharcamientos.

“Aunque el municipio a través de sus distintas áreas este limpiando todo el tiempo, pues la basura que generamos todos los días tapan a las coladeras, ese es el problema, a que hemos tenido en esta temporada de lluvias, no hemos tenido saturaciones por otro tipo de situaciones más que por acumulación de basura”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente agregó que es importante que en esta época los ciudadanos colaboren y acaten las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, ya que con ello se pueden prevenir este tipo de incidentes.