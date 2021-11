Taxis cuentan con taxímetro digital

El 98 por ciento de los taxis de San Juan del Río, operan con el dispositivo de taxímetro, situación que permite cobros justos y confiables entre los usuarios del servicio, dio a conocer el director general del Instituto Queretano del Transporte (IQT), David Sánchez Padilla.

El funcionario comentó que actualmente se tienen en la localidad sanjuanense 932 vehículos con taxímetro digital, entre ellos, urbanos, suburbanos e híbridos, mientras que solo, 19 unidades se encuentran pendientes de su colocación y que no descartó que en breve cuenten con el dispositivo.

Señaló que la localidad sanjuanense es una de las de mayor concentración de unidades vehiculares de este tipo, hasta el momento con una adecuada operación y aceptación entre los usuarios y operadores, por lo que se espera en breve tener el 100 por ciento de las unidades equipadas con el taxímetro.

“De momento no está todos con el taxímetro, lo que buscamos es impulsarlo de manera importante, a nosotros nos interesa mucho impulsar el taxímetro digital para que la gente vea la certeza que le puede dar ese tipo de aplicaciones y que promovemos desde el IQT, que le garantiza saber quiénes es quien está efectuando el traslado, nos permite acceder al vehículo por medios electrónicos y muy importante también, que no cuenta con una tarifa dinámica, no hay una comisión o cargo por el servicio, es gratuito para el operador y ciudadano”.

Finalmente agregó que el IQT continuamente se mantendrá efectuando mesas de trabajo en conjunto con varios sectores a fin de elevar la calidad del servicio no solo en San Juan del Río, sino en todo el estado.