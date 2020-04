Taxis parados por falta de choferes

El coordinador de la agrupación de choferes Radio Taxi, Julio Alcántara Aguilar, dio a conocer que se ha identificado falta de operadores entre este sector, debido a que los trabajadores del volante han decidido no trabajar ante la baja actividad que hay a causa de la contingencia sanitara.

Dijo que desde que inicio el 2020, el número de servicios empezó a reducirse de forma drástica por la mala economía entre las familias a causa de la cuesta de enero, pero aunado a ello, comenzó la serie de recomendaciones para evitar salir de casa por la pandemia, provocando menor número de usuarios en el transporte.

Este tipo de factores, aseguró que ha desencadenado entre los operadores de taxis desinterés por continuar en dicha labor, ya que al no contar con servicios, no obtienen ingreso, los cuales impiden tener una sobrevivencia en estos tiempos.

“La situación es muy preocupante, ha bajado el número de servicios, de hecho hay escases de choferes, no hay choferes, hay taxis parados, no hay quien los trabaje ya, porque ya no es costeable para un chofer trabajar si no hay servicios, no hay ganancias para él, que se va a llevar a su casa, la problemática esta fuerte, pero tenemos la confianza en que todo se mejore”.

Aunque no mencionó cuantos operadores están en esta situación, afirmó que existen varias unidades paradas, ya que no hay quien las conduzca por la falta de usuarios, ya que muchos de los conductores no logran completar las cuentas que deben entregar a los dueños de las unidades.