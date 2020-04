Taxistas en severa crisis

Oscar Armando Bautista Martínez, representante de la agrupación de taxistas, TG. Asparin, expuso que de un mes a la fecha sus servicios han caído hasta en un 90% derivado de la contingencia del Covid-19, y de la jornada de sana distancia propuesta por el gobierno federal.

Señaló que es un lamentable panorama el que enfrenta este sector, ya que incluso no han podido entregar las cuentas completas a los dueños de los vehículos, factor que incluso les afecta para llevar el sustento diariamente a las familias.

Local Piden más insumos para personal de limpieza

Destacó que para salir adelante ante esta situación que ha afectado a la economía del país, han optado por generar alternativas para que los taxistas tengan un poco de servicios, tal es el caso de hacer pedidos a domicilio o concentrarse cercanos a los mercados.

“Ya casi no se hacen viajes porque las personas están la mayor parte del día en sus hogares, a veces solo hacemos 200 pesos al día, y eso no nos alcanza para nada, estamos buscando otras alternativas para no vernos afectados, dejar de trabajar no es una opción”.

Local Personal de salud requiere transporte

Martínez Bautista estableció que una de las alternativas que han tomado en cuenta es hacer difusión a través de las redes sociales, ya que es un medio del cual hacen uso sobre todo la población productiva, por lo que la gente puede mantenerse en contacto a través de la página de Facebook: TG Asparin AC y en el número 427 114 56 71.