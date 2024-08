Taxistas piden les dejen trabajar

Taxistas de San Juan del Río y del municipio de Tequisquiapan denunciaron hostigamiento por parte de los representantes de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), derivado del traslado que de personas que realizan entre ambas localidades.

Por lo anterior, un grupo de alrededor de 15 taxistas de ambas localidades se reunieron en las oficinas de la dependencia estatal para pedir una explicación respecto al continuo hostigamiento que registran por parte del personal de la institución, pues afirmaron que con frecuencia en la carretera federal 120, los infraccionan por llevar pasaje, “con amenazas de que hay infracciones o folio de cinco mil pesos”.

Ante este tipo de hechos, los operadores pidieron a la autoridad estatal permitirles trabajar dado que las dos bases de taxis colectivos que se tienen en ambas localidades son insuficientes para dar abasto a la demanda de pasaje, por ello, afirmaron que han decidido ofrecer la prestación mediante dicha modalidad pero la institución les impide trabajar.

“Estamos reunidos en protesta porque los de movilidad de la AMEQ no nos están dejando trabajar a los colectivos, nos están molestando a lo que nos denominan escobas y colectivos, nos están fregando y nos están infraccionando, estamos trabajando de manera legal y no quieren dejarnos trabajar, los de las bases de plaza Aura y de Tequisquiapan no se dan abasto y tienen las bases solas, los compañeros de las escobas son los que están trabajando y los están infraccionando los de la AMEQ”, citaron.

Operadores de taxis aseguraron que continuamente son infraccionados por trasladar personas en la carretera federal 120. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Al respecto, uno de los operadores que se ha visto afectado por esta situación, Agustín Ramírez, dijo que se ha pedido a la autoridad estatal la facilidad de que puedan trabajar mediante dicha manera, ya que han identificado que hay muy pocas unidades para el servicio colectivo de ambos municipios, sin embargo, lejos de apoyarlos, son blanco de continuas infracciones.

“Nos estamos dando cuenta que no nos quieren dejar trabajar, todos los días inspección del transporte público, está infraccionando a todos los que denominan escobas y la realidad es que las dos bases San Juan y Tequisquiapan pues no se dan abasto y cuando están solas nos metemos a cargar porque el usuario está requiriendo del servicio porque si no llega tarde a su escuela o trabajo y siempre en esa parte se pone un vehículo de inspección del transporte público y nos infracciona, no nos deja cargar”.

Por lo anterior, este viernes decidieron acudir en grupo a las oficinas de la AMEQ en el municipio sanjuanense para pedir una explicación o el motivo por el cual no pueden laborar mediante dicha modalidad.