Telefonistas locales van a paro

Este martes, alrededor de 50 integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en San Juan del Río participaron en un paro nacional de labores debido a que la empresa Teléfonos de México (Telmex) pretende incumplir el contrato colectivo de trabajo, aseguró secretario general de la Sección 52 del STRM, Ricardo Olvera Paredes.

Afirmó que el conflicto se debe a que alrededor de mil 942 vacantes a nivel nacional no han sido brindadas por la empresa debido a que pretende suprimir la cláusula 149, señalada en el contrato colectivo de trabajo, para los nuevos empleados, la cual es relativa a la jubilación de los trabajadores.

“Este conflicto tiene una duración de aproximadamente tres años y medio, donde la empresa no ha contratado una sola vacante. Las vacantes que ahorita tenemos pactadas, mil 942, estas no las ha querido dar porque quieren que los nuevos compañeros entren sin un plan de jubilación, precisamente quiere quitarles la cláusula 149 (…), la empresa no quiere ceder sobre su pretensión de quitar esa cláusula de jubilación para los compañeros de nuevo ingreso”, comentó.

Indicó que de las mil 942 vacantes pendientes, entre tres y cinco estarían en San Juan del Río. Asimismo, agregó que cerca de 150 trabajadores han cumplido con todos los requisitos que la empresa y el STRM solicitan para ser agremiados. Sin embargo, aún no se integran debido a este conflicto.

Aseveró que esta cláusula ya está escrita dentro del contrato colectivo de trabajo, de manera que es injusta la pretensión de querer eliminarla.

“Como ya está escrito no se nos hace justo que la empresa quiera cambiarlo unilateralmente. Ellos alegan que ya es inviable para la empresa porque tenemos bastantes jubilados, pero realmente la administración de la empresa ha sacado de Telmex los servicios más rentables a través de American Movil para decir que ellos están en número rojos, lo cual no es cierto. Y sí es que está en número rojos esto se debe a que ellos han sacado estos servicios”, mencionó.

Precisó que de no resolverse el conflicto el siguiente paso sería el estallamiento a huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el cual se llevaría a cabo el próximo jueves 21 a las 12:00 del día, a nivel nacional.

Finalmente, expresó que han solicitado apoyo de la Secretaría de Trabajo a nivel federal, a fin de que sea la encargada de mediar con la empresa para resolver o llegar a un acuerdo en este conflicto.