Temen desborde en la presa Centenario

Habitantes del municipio de Tequisquiapan se encuentran en alerta por el nivel de almacenamiento de agua que se tiene en la presa Centenario ubicada en esta localidad, la cual se encuentra actualmente por encima del 80 por ciento de su capacidad.

Denunciantes que pidieron el anonimato aseguraron que el registro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Querétaro, del 17 de septiembre, es que se alcanzó el 80 por ciento, pero los habitantes afirman que esto crece de manera muy rápida, por lo que se ha generado temor entre los tequisquiapenses que viven en el centro de la localidad y alrededores del cuerpo de agua.

“La vez pasada nos acercamos directamente al personal de Protección Civil y nos comentaron que no había de qué preocuparse y bueno, la historia habla por sí misma, fue la inundación y pérdidas materiales, fue un periodo de dos meses que tuvimos que pagar una renta que no estaba contemplada en nuestros gastos, fue arriba de 30 mil pesos de gastos la vez pasada, es una situación muy controversial porque a pesar de que sucedió toda la situación o la tragedia, en este sexenio municipal no se vio que le hayan invertido aunque hubiera sido un millón de pesos, uno de tantos que se dieron en el centro de Tequisquiapan, para la rehabilitación de la presa, porque obviamente ya su capacidad se rebasa”.

Aseguraron que el temor de registrar una inundación más, es porque en San Juan del Río se está liberando agua de varios cuerpos de agua, por lo que esta misma llegará a la presa Centenario y en caso de que no se abran las compuertas en Tequisquiapan, los habitantes nuevamente volverán a registrar una tragedia, consideraron.

“No queremos que nos digan que Conagua resuelve, que alguien de la cara, que haya alguien responsable que sepa dar la cara, que no se tomen las cosas a la ligera, es una cosa seria, ya lo vivimos, eso de que no nos preocupemos deja mucho que desear, yo creo que las autoridades deben dar un reporte ante una audiencia, así como se dio el Grito de Independencia en el centro, así se debe de dar, porque los habitantes de Tequisquiapan merecemos estar informados respecto al nivel de almacenamiento”.

Por lo anterior, los denunciantes aseguraron que se espera que haya un buen actuar de las autoridades correspondientes para evitar una tragedia más en Tequisquiapan, pues el almacenamiento de la presa hasta este martes se tenía al 80 por ciento.