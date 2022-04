Temen por recientes fugas de combustible

Habitantes del residencial San Gil en San Juan del Río, se encuentran en incertidumbre por las filtraciones de combustible que recientemente se registraron cerca de este fraccionamiento, situación que ha generado alarma entre los vecinos de la zona ante un posible siniestro, por tal motivo, solicitaron mediante un escrito a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), un estudio técnico para de descartar algún posible incidente, sin que hasta el momento se tenga alguna respuesta.

A decir del apoderado legal de Residencial San Gil A.C., Jaime Galván Navarrete, poco se ha hecho al respecto para informar a los tres mil 200 habitantes del lugar, respecto a la situación que guardan las inmediaciones del residencial, tras las filtraciones de hidrocarburo, que afirmó, fueron descubiertas a raíz de un corte de energía eléctrica del que fueron objeto el pasado 20 de abril, para que la Sedena, Pemex, entre otras instancias más, realizarán las labores de limpieza y con ello evitar una tragedia en el lugar.

El 21 y 22 de abril, refirió que continuaron dichas acciones, días en los que se percataron que se trataba de las filtraciones de hidrocarburo al exterior del residencial por los fuertes olores a combustible y que además acudieron a constatar, hoy con una permeancia los hedores, de ahí fue como se solicitó la presencia nuevamente de las autoridades, dejando en mejores condiciones el lugar.

El pasado 24 de abril, tuvieron la promesa de que regresarían elementos de PC estatal a monitorear y para continuar con el desalojo de los residuos, sin hasta el momento haber acudido a la zona del derrame.

Hoy los habitantes de este lugar se mantienen en incertidumbre dado que las filtraciones pueden ocasionar un siniestro, en ese tenor Galván Navarrete dijo que es la segunda vez que ocurre, de la primera con saldo de dos muertos y precisamente buscan prevenir incidentes que puedan tener un desenlace fatal.

“Vinieron atender y desalojaron todo lo que se derramo, el 21, 22 y hasta el 24 de abril, seguían las quejas de los vecinos de que había mucho olor, las autoridades mediante sus redes sociales informaron que habían actuado a tiempo y que no había riesgo, pero el olor seguía presentándose, entonces uno de los colonos realizó recorridos y detectó un charco, llame al 911 y me mandaron al 089, llegaron ese día pero no hicieron nada, su argumento fue que habían concluido con los trabajos y reprogramarían”.

Por lo anterior, aseguró que los colonos se encuentran inciertos de dichas labores, pues se trata de combustible que puede generar serios estragos en las 850 viviendas del lugar, una “bomba de tiempo”, que ha puesto en alerta a los vecinos por la falta de un estudio técnico a detalle por parte de la CEPEQ.