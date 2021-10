Temor por regreso a clases presenciales en San Juan del Río

Gran temor y preocupación se tiene entre algunas de las madres de familia que enviarían a sus hijos a clases presenciales en esta segunda fase, debido al riesgo de contagio por Covid-19, el cual consideraron pudiera darse con la actividad escolar presencial, así lo dieron a conocer Andrea Alcántara Álvarez y Esmeralda Pérez Gutiérrez.

Si bien, aseguraron que en el municipio sanjuanense son pocas escuelas del nivel básico las que se integraron al regreso a clases presencial en una primera etapa, se tiene la incertidumbre de llevar a sus hijos a las aulas escolares los próximos meses ante la cuarta ola de contagios por Covid-19, que se pronostica por la temporada invernal.

En el caso de Andrea Alcántara Álvarez, madre de un menor de 10 años de edad, afirmó que virtualmente es como recibe las clases escolares, situación que consideró más segura hasta en tanto no sean vacunados los menores contra el virus, por ello, descartó que su hijo acuda a clases en dado caso de que haya un regreso a clases presenciales próximamente.

“Si tengo temor de llevar a mi hijo a la escuela, tengo mucho miedo porque a nosotros los adultos ya nos vacunaron pero los menores si se da cuenta, cuántos niños han fallecido en Querétaro y en otros estados por falta de la vacuna, yo estoy en contra y a mi si me preguntan si mi hijo va a regresar yo diría que no, prefiero no aceptar y no lo voy a exponer a esa situación de riesgo”, citó.

Para Esmeralda Pérez Gutiérrez, madre de tres menores, afirmó que aunque resulta compleja la formación pedagógica que reciben a través de las plataformas digitales, es más seguro que reciban así la educación mientras reciben la vacuna contra el virus, toda vez que si bien han tenido ciertos estragos emocionales por estar mayormente en el hogar, es mejor privilegiar su seguridad para evitar contagios, por lo que de igual forma descartó llevarlos a clases presenciales.

Compartió que una de las ventajas es que su hijo mayor de 17 años de edad apoya en sus tareas escolares a sus humanos de 14 y 10 años de edad, además de cuidar de ellos durante la jornada laboral que tiene, por lo que aseguró que para ella es mejor evitar que acudan a clases presenciales hasta que no tengan la vacuna contra Covid-19.

“Yo opino que no hay que llevar a los niños a la escuela porque todavía está muy difícil esta situación, todavía no están vacunados, hay que esperar a que nos den indicaciones de vacunarlos, además es muy difícil que los niños de primaria sobre todo se queden con el cubrebocas en la escuela, aunque corren riesgo en casa cuando trabajamos los papás es mejor que estén seguros”.