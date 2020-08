Tianguistas denuncian cobro de piso por auxiliares de la comunidad de Visthá

Alrededor de 60 comerciantes del tianguis dominical que se instala en la colonia Nueva Democracia acudieron al Centro Cívico a solicitar intervención de las autoridades municipales, ya que autoridades auxiliares de la comunidad de Visthá exigen pago por derecho de piso de 20 pesos, consideran que es un cobro indebido y excesivo.

Comentaron que desde hace 18 años, colonos de Nueva Democracia comenzaron con el tianguis, el cual se instala en los alrededores del Centro de Reinserción Social (Cereso), desde entonces, los vecinos acordaron que cualquiera que deseara colocarse lo podía hacer dentro de los límites de la colonia sin que hubiera cobro de por medio.

En recientes fechas, los responsables de la delegación de Visthá han intentado cobrar 20 pesos a los colonos de Nueva Democracia para que se puedan instalar en el tianguis, argumentan que la delegación no debe tener injerencia, ya que dicha colonia no pertenece al ejido, aunado a que el cobro que se hace en los tianguis de forma común es de 10 pesos.

Señalan que no se niegan a pagar una cantidad por el derecho de piso, pero piden que sea justa y que se haga directamente a Finanzas Públicas Municipales y no a las autoridades auxiliares de Visthá, quienes presuntamente lanzan amenazas a los tianguistas para que paguen, dichas amenazas son prohibirles el derecho a servicios como el uso del panteón de la comunidad y del sistema de drenaje, así como que inspectores lleguen y les quiten la mercancía.

“Que se nos trate con respeto, sin amenazas, que no se llegue a las agresiones, porque este domingo llegaron compañeros comerciantes del lado de lo que es el tianguis de Visthá a querer amedrentarnos a nosotras, la mayoría de las que somos comerciantes somos mujeres, incluso iban a llegar a golpes, si están haciendo algo legal y legítimo, no tienen por qué amedrentarte, ni mucho menos imponer una autoridad que no le compete al subdelegado de Visthá, el señor Prisciliano (…) el comisariado, Remigio y la señora María Elena, es coordinadora y es muy agresiva”.

Detallaron que hay secciones del tianguis: la colonia Nueva Democracia, Pueblo Quieto y Visthá, presuntamente comerciantes de cada sección son amedrentados por las autoridades auxiliares, que incluso incitan a la confrontación entre integrantes de cada sección.