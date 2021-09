Tormenta devastó a El Rosario

Un promedio de 20 viviendas de la comunidad de El Rosario en San Juan del Río, perdieron gran parte de su patrimonio luego de que las lluvias provocaran una fuerte caída de agua por las principales calles, incluso algunos de los vecinos podrían optar por abandonar sus domicilios ante el temor de desgajamientos de las guarniciones.

Las vecinas de esta localidad comentaron que, fue al filo de las seis de la mañana cuando en la calle Arroyo Seco comenzaron a escuchar una fuerte caída de agua, y al bajar de sus dormitorios, se percataron que el agua ya había ingresado a los domicilios, situación que los alertó de inmediato.

Entre los vecinos se comenzó a correr el rumor que se estaban inundando y fue cuando sacaron primero a los niños y adultos mayores a zona don mayor seguridad, aunque El Camino Real ya registraba olas de agua, ramas, piedra e incluso la caída de un árbol que colapsó el camino.

Local Por inundación, comienza evacuación en zonas de riesgo de San Juan

“Tenemos mucho miedo, esto no se había visto, yo estaba dormida y puse los pies en el suelo y todo estaba mojado, la barda de mi casa está a punto de caer y se está desgajando la calle. Ya no queremos vivir aquí, es muy peligroso, mi esposo tiene miedo y no lo convencemos de salir”, añadió una de las afectadas.

Fue al filo de las 11:30 horas cuando arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para hacer un recorrido en las inmediaciones de la presa Constitución en el tramo de El Rosario, en donde advirtieron que estarán al pendiente para evitar riesgos a la población.

LA RUEDA, NOGALES Y MANANTIALES

En lo que corresponde a los fraccionamientos de La Rueda, Los Nogales y Manantiales, algunas de las personas salieron desde la noche del viernes debido a que el semáforo de alerta del Comité Técnico de Atención y Prevención del municipio aseguró que se encontraba en rojo, y por ello se resguardaron en el anexo al Cecuco.

Fue hasta en la tarde de este sábado cuando regresaron a sus casas y en La Rueda se contabilizaron 10 hogares con ingreso de agua, y otros 10 en Los Nogales en donde únicamente el agua llego a las cocheras y patios delanteros sin daños más severos.