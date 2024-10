Trabajadores carentes de rutas en zona industrial

Una de las necesidades que persiste en entre los trabajadores de la zona del Nuevo Parque Industrial al Oriente de San Juan del Río, es la falta de servicio público en horas pico, tal es el caso de las entradas al primer turno y las salidas del tercero, factor que sigue ocasionando un problema para quienes van a laborar.

Ana Laura Reséndiz Olvera, es una madre de familia que debe trasladarse diariamente a una de las empresas que no cuenta con el transporte de personal y refiere que, a pesar de levantarse a las 4 de la mañana le es muy complicado llegar a su turno de las 7 horas, ya que vive en una comunidad, y que debe dejar encargada a su hija de 3 años de edad.

Detalló que, una vez que entrega a la menor con su abuelita, ella junto con tres compañeras, esperan el camión cerca del Barrio de la Cruz para ir a la empresa, pero que muchas veces las deja porque toma otras rutas para evitar la autopista Federal 57 y sobre todo el puente vehicular de la Central de Autobuses, y que esto, por lo menos dos veces a la semana genera a que tengan que gastar en un auto de aplicación que les cobra alrededor de $78.

"Le voy a ser sincera y a veces no sale pero ya tengo tres años trabajando en esta empresa y antes vivíamos en la zona oriente y me iba caminando, pero me separé Y ahorita estoy rentando aquí cerca del Barrio, soy ayudante general y varias de las compañeras de aquí también y de plano no hay transporte ni siquiera que salga de la central de autobuses solo está la ruta 39 y va repleta".

Afirmó que de la central de autobuses sale la ruta 39, pero que regularmente en las mañanas va repleta hacia la colonia México que es lo más cerca que las deja de sus empresas.

Señaló que es prioritario que haya más rutas desde diferentes partes hacia la zona industrial, especialmente para quienes viven en localidades cercanas al centro de San Juan del Río.