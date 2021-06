Trabajadores del municipio programan huelga para el próximo martes

El martes de la próxima semana se tiene previsto estar la huelga por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), tras el emplazamiento que se fijó para el 29 de junio, dio a conocer el secretario de Trabajo y Conflictos del organismo sindical, Rafael Camacho Camacho.

Aseguró que tras renuencia del gobierno municipal para cumplir con lo que se estableció en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), se fijó como fecha límite el 29 de junio para que cumpla con los diferentes acuerdos, de lo contrario a partir de la próxima a se colocarán las banderas rojinegras dado el desinterés por cumplir con lo acordado.

Local Sindicato exige plazas laborales

Al respecto, aseguró que se fijó como hora de estallamiento las 6:00 am., por lo que este fin de semana los trabajadores adheridos al organismo sindical empezarán con los preparativos para el posible estallamiento de la huelga tras la falta de voluntad que se tiene por parte del gobierno municipal para cumplir con lo establecido en el CCT.

“No hay interés hasta ahorita de dar solución a los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo, el estallamiento a huelga se fijó para el 29 de junio a las 6:00 am., si no se cumple o no hay propuestas para el cumplimiento se estallará a esa hora”.

El secretario de Trabajo y Conflictos del organismo sindical, aseguró que por parte de este mismo se privilegiará el dialogo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Querétaro en aras de evitar estallar la huelga, sin embargo, en caso de haber renuencia, a partir del martes de instalarás las banderas de rojinegras en las diferentes dependencias municipales.