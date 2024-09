Trabajadores descansarán el 1 de octubre

El 50 por ciento de los trabajadores adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en San Juan del Río, se tiene previsto que descansen el 1 de octubre, esto en apego a la reforma del nuevo día inhábil.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del organismo sindical, J. Santos Nemesio Alonso García, quien aseguró que dado que el 1 de octubre de cada seis años, se declaró como día inhábil, distintas empresas del municipio se alistan para suspender sus actividades en varias áreas productivas, por ello, la mitad de los 11 mil agremiados descansarán el martes.

Recordó que en años anteriores era el 1 de diciembre, fecha en que el presidente de la República tomaba protesta, por lo que de igual manera se inhabilitaba el día, sin embargo, este año será la próxima semana conforme la nueva reforma.

“Los trabajadores ya conocen de esta fecha, es cada seis años, sabemos que por el cambio del gobierno y aunque antes era cada 1 de diciembre de cada seis años, ahora será, pero en octubre, las empresas ya se previeron desde que conocieron de la reforma, porque inmediatamente se actualizan y avisan a los trabajadores”.

El dirigente reiteró que el próximo martes es descanso obligatorio o pago triple para quienes laboran, por lo que dijo que se estará cuantificando el número de trabajadores que estarán trabajando a fin de que se respete lo recientemente aprobado.

Aseguró que después de que se publicara el día inhábil en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la mayoría de las empresas comenzaron a tomar precauciones, toda vez que si bien, no es una época de alta productividad, si cuentan con trabajo.

“Al parecer no afectará a las empresas porque muchas todavía no empiezan con sus producciones de fin de año, eso es lo bueno, lo que, sí han hecho, son estrategias para evitar que las que tienen máquinas que no pueden parar, pues sigan trabajando de manera normal, pero la gran mayoría si estará descansando como cada seis años cuando hay cambio de mandatario nacional”.