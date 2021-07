Trabajadores requieren ayuda psicológica ante secuelas de la pandemia

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en la región, Dimas Peralta Alegría, consideró como necesaria la asistencia psicológica para los integrantes de esta central obrera, dada la situación adversa a la que muchos de ellos se han tenido que enfrentar como secuelas de la pandemia Covid-19.

Dijo que, desde pérdidas de seres queridos, contagios, estrés laboral y algunas complicaciones económicas por la misma situación, son algunos de los factores que han generado serias secuelas emocionales entre los trabajadores, por tal motivo la CROC buscará gestionar apoyos de asistencia psicológica para su beneficio, ya que los últimos meses no han sido nada favorecedores para los trabajadores.

“Hay cuestiones que se dan mucho en compañeros trabajadores que viven solos, sobre todo, que no tienen muchos familiares o no tienen familiares que los apoyen, es bien importante la familia en esta situación, pero hay personas que están solos o que no tienen apoyo y se les ha complicado más la vida, entonces son quienes más apoyo requieren y hay que detectarlas para apoyarlas en ese aspecto”.

Consideró que estos tiempos han sido difíciles no solo para los trabajadores sino las familias en general, por ello, es necesario que representantes sindicales como es el caso de la CROC gestione apoyos para ayuda de quienes así lo requieran, ya que la pandemia Covid-19 ha generado una crisis emocional, social y económica.

Añadió que ante de que concluya el 2021 se buscará acercar servicios psicológicos entre los trabajadores, con la finalidad de reducir los riesgos de afectación a causa de la pandemia Covid-19 y sus secuelas.