Trabajan en limpieza de red sanitaria

De manera diaria, personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río lleva a cabo hasta 30 servicios de limpieza en redes de drenajes sanitarios que sufren taponamientos por basura que es arrastrada hasta ellos. Las acciones se dan en diferentes zonas del municipio, dio a conocer el director de general del organismo, Gabriel Nicolás Figueroa Uribe.

Señaló que el taponamiento en redes sanitarias es un contante en toda la demarcación y que este problema se pone en evidencia durante la temporada de lluvias, cuando a raíz de ello se producen encharcamientos e inundaciones en algunos sectores de la ciudad. Ante ello, afirmó que la JAPAM mantiene un monitoreo constante y realiza trabajos correspondientes para limpiar los drenajes donde se ha detectado la presencia de taponamientos.

Local

“Cuando comienzan estas temporadas de lluvia, siempre nos encontramos con taponamientos en la red sanitaria por la cuestión de la basura (…). No tenemos no menos de 25 o 30 servicios por día y solamente tenemos dos equipos, lo que se conoce como equipos de Vactor, que son para destapar, no para bombear. Entonces, estamos en cierta manera limitados con estos dos equipos, pero siempre dispuestos a apoyar y hacer el mejor esfuerzo para dar el servicio”, comentó.

Refirió que si bien este problema puede observarse como pequeño, las consecuencias que provoca son mayúsculas, pues de ello derivan encharcamientos e inundaciones que pueden afectar a las familias y su patrimonio. Frente a esta situación, hizo un llamado a la población para que evite tirar basura en la calle o dejar sus desechos sobre la vía pública, ya que estos pueden ser arrastrados hasta los drenes pluviales y alcantarillas.

“Pedirle a la ciudadanía que nos ayude a que en un momento dado no dejemos basura en la calle. Que si dejamos nuestra bolsa de basura y por algún motivo no pasa el camión recolectar, la recojamos y la volvamos a sacar más tarde. Lo que sucede es que muchas veces esas bolsas de basura se rompen, los animales las dispersan, llegan las aguas y la arrastran a las alcantarillas que luego provocan taponamientos”, apuntó.

Hidroguardianes

Por otra parte, Figueroa Uribe destacó que actualmente se desarrolla el curso de verano “Aguas con el agua”, que organiza la JAPAM. Destacó que en la edición de este año están inscritos 85 menores de edad originarios del municipio, además de que la actividad tuvo una inversión de 230 mil pesos, de los cuales el 50 por ciento provienen de la Conagua. Explicó que el fin es generar una consciencia en niñas y niños sobre el cuidado del agua.