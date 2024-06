Trabajan en regularizar colonias de La Estancia

Se han iniciado diálogos con vecinos de cuatro colonias de La Estancia, en San Juan del Río, a fin de trabajar la regularización de los predios y las calles que se encuentran en la irregularidad dentro de en estos sitios. La intención es que estos espacios estén dentro de la legalidad para que haya inversión pública en ellos, señaló la delegada municipal, María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Refirió que las cuatro colonias que se encuentran en condiciones irregulares son Lomas de La Estancia, Ampliación Lomas, Nueva Esperanza y Linda Vista. Detalló que estos sitios existen alrededor de mil familias que habitan en predios que son de carácter ejidal o parcelario, además de que el terreno en donde se asentaron cuentan con estas mismas denominaciones.

Local En pie proyecto ecoturístico para La Estancia

Agregó que de manera reiterada la población que vive en estos sitios solicita la inversión pública para mejorar las calles o ampliar algunos servicios. Sin embargo, destacó que esto no avanza debido al carácter irregular en el que se encuentran, subrayando que en tanto no se regularicen, no puede haber inyección de recurso público para la mejora del entorno.

“Lo primero que debemos de hacer y lo que es muy importante es la regulación de la tierra, de las colonias que hay en La Estancia. La gente nos dice que falta obra pública en estos lugares, pero la realidad es que las calles se encuentran en una calidad donde el Municipio no puede entrar. Algunos son terrenos ejidales y parcelarios, y no están regulados. Entonces, Municipio no puede tener una inyección económica en este tipo de predios”, comentó.

Destacó que de manera reciente han sostenido diálogos con vecinos de estas cuatro colonias, a fin de que inicien con el procedimiento para la regularización de sus tierras. Agregó que se ha hecho énfasis para que las personas comiencen con el proceso en cuanto antes, toda vez que algunos casos pueden llegar a ser complejos por la situación legal en la que se encuentran.

Asimismo, dijo que si bien su trabajo al frente de la Delegación Municipal de La Estancia concluye a finales de año, se está están haciendo todas las labores necesarias para empezar con los procesos de regularización, a fin de que durante el siguiente trienio exista un avance considerable en la materia, y con ello los gobiernos Municipal y Estatal puedan destinar recursos para la dignificación de estos sitios.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hemos tenido algunas pláticas con vecinos de estas colonias, pero en algunos casos el problema viene muy de fondo por la situación legal en la que se encuentra el predio en donde viven. Entonces, pues, son trámites que necesitan el interés de quienes vendieron y de quienes son los dueños ahorita. Necesitamos la participación de las personas para poder sacar esto adelante”, dijo.