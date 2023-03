Transporte de Amealco padece malos caminos

Transportistas de las comunidades de Amealco de Bonfil, manifestaron su inconformidad, toda vez que, aseguran es complejo el camino para subir algunas polaridades derivado de las afectaciones en los caminos de terracería y empedrado, razón por las cual, ya no quieren subir a dar servicio a lugares Mesillas y La Nopalera, además que están pensando en limitar los servicios a estas zonas.

Mencionaron que, hay lugares en los que, sus unidades han tenido averías al momento de querer subir, tomando en cuenta que los horarios son un poco limitados y se suma lo complejo de los caminos, sobre todo porque hay partes en las que las piedras se han ido desgajando y ocasionan afectaciones en llantas y otras autopartes.

Local Entregó Mejía obras por 6 mdp en Amealco

También hicieron mención en que, el pasaje poco contribuye a cuidar las unidades que van hacia las comunidades aunque, lo más lamentablemente es que, dijeron hay ocasiones en las que se quedan parados a medio camino estas brechas son solitario para poder hacer algunos ajustes en cuanto a la cuestión mecánica.

"Hay una zona que va a La Nopalera y de verdad no se puede , no se diga cuando llueve, las brechas son angostas pero también hay ocasiones en las que, se nos ponchan las llantas o definitivamente las unidades se quedan paradas y no hay oportunidad de poder repararlas al momento, no siempre traemos herramienta necesaria. Por años la gente ha pedido este tipo de obras pero desafortunadamente no hemos sido beneficiarios"

Indicaron que la mayor parte de los transportistas, son los dueños de sus propias unidades motivo por el cual, en ocasiones han tenido que parar el servicio hasta tener los recursos correspondientes para arreglar las averías que se generan por la falta de infraestructura vial hacia estas zonas que colindan con la zona indígena de San Ildefonso Tultepec.

Te puede interesar leer: Anuncian obra de mejora en vialidades

" Pues si, hay ocasiones en las que tenemos que parar definitivamente las rutas porque no tenemos para arreglarlos, por ejemplo con las llantas o a veces, de plano solo se calientan los motores. Nosotros somos quienes tenemos que pagar los daños a las unidades porque al final somos nosotros mismos los sueños, pero así como está la situación económica ahorita es muy complicado subsanar todo este gasto".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente los transportistas hicieron el llamado para que, el gobierno municipal de Amealco de Bonfil pueda contribuir con la mejora de los caminos hacia estas localidades que están consideradas entre las más alejadas.