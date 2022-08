Transporte en alerta por violencia en Guanajuato

Derivado de los incendios registrados en tiendas de conveniencia, farmacias y vehículos en diferentes municipios del estado de Guanajuato, integrantes del transporte de turismo se encuentran en alerta para evitar viajar hacia estos destinos.

El delegado de Turismo de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Gerardo Gutiérrez Luna, indicó que al interior de esta agrupación se ha emitido una alerta de permanecer atentos a las condiciones actuales de violencia registrada específicamente en Silao, Celaya, Irapuato y Salamanca, con el fin de evitar viajar a estos sitios ante los diferentes actos violentos que se viven en el lugar.

Apuntó que el estado guanajuatense cuenta con espacios turísticos que, si bien no son de primera elección, si son concurridos por el turismo religioso, sin embargo, la situación actual que se vive con la ola de violencia, impedirá que unidades del transporte de turismo de AMOTAC viaje a esos sitios.

Local

“Sabemos la inseguridad que hay y buscamos también darles la seguridad a nuestros clientes, no hay reportes de daño a vehículos de turismo de la AMOTAC, sin embargo, estamos atentos a lo que esta pasando, estamos con la zozobra, no ha habido nada, pero si estamos en alerta y a la pendiente para avisar si pueden salir o no, e igual decirle a la gente si hacemos el servicio o no”.

Agregó que de manera coordinada con instancias policiales de los tres ordenes de Gobierno se monitorea la situación actual del estado guanajuatense, sitio en el cual se ha registrado una ola de violencia, que dijo no es reciente, tiene varios años que es un sitio considerado de riego para los integrantes del transporte de turismo.

Finalmente agregó que existen lugares de riego para los operadores de dicho transporte, sin embargo, a necesidad de reactivar el sector ha generado que haya traslados de turistas a varios destinos turísticos, por lo que confió en que la violencia registrada en Guanajuato aminore en lo inmediato.