Transporte sardina: piden más rutas en San Juan del Río

El número de usuarios del transporte público en el municipio incrementó en los últimos años, los pasajeros afirman que no hay de otra, más que viajar como “sardina”, tras la falta de rutas y unidades para viajar en mejores condiciones, principalmente de la zona oriente al centro de la ciudad y viceversa.

Pasajeros de diversas rutas expresaron su inconformidad por el poco número de vehículos y rutas que hay para el oriente de la ciudad, pues aseguraron que es un lugar en donde hay un importante número de zonas habitacionales, mismas que requieren de una mayor cantidad de “carros” para atender la demanda, principalmente en horarios de entrada y salida de trabajos y escuelas.

Estela Martínez Ugalde es una mujer trabajadora del ramo textil, diariamente hace uso del servicio de Valle Dorado al centro de la ciudad, sitio en donde se ubica su trabajo y para el cual, afirmó que es incierto el poder abordar, por lo que debe salir con mucho tiempo de anticipación para evitar imprevistos, de lo contrario se queda sin un espacio, debido a que antes de las siete de la mañana, los vehículos viajan con una gran cantidad de usuarios.

Por la tarde y noche, aseguró que es la misma situación, porque insistió, en que son pocos camiones de la ruta 43, en el cual, ella viaja, por lo que de pie y bien sujetada del pasamanos es como se traslada a su hogar, realizando un recorrido de casi una hora para llegar a su destino.

“A veces me ofrecen el asiento y casi siempre voy a pie, cuando se desocupan igual aprovecho, pero por ejemplo, mi trabajo está en la calle de Pino y de ahí caminó un poquito para tomar la ruta 43, siempre va llena, muchos usuarios viajamos para esa zona y no se diga en la tarde y en la mañana, no se dan abasto, no han querido meter más camiones para que pasen más seguido, a veces tardan 10 0 15 minutos, por eso hay que salir siempre muy temprano”.



Por su parte, Joaquín Ledesma Gachuzo dijo que el servicio del transporte público en el municipio debe mejorar, los camiones viajan colapsados por el número de usuarios que diario trasladan, en su caso, él utiliza el servicio de Loma Alta a la avenida Central, lugar en donde se ubica la empresa para la que trabaja, y afirma que casi siempre, tiene que ir de pie y apretado, por la falta de asientos y espacio para viajar, porque los operadores permiten que ingresen más usuarios de lo permitido, situación, que afirmó casi siempre sucede cuando van en dirección hacia ese fraccionamiento y recordó que si ellos no aprovechan a subirse en esas condiciones, pierden su camión y deben esperar mucho tiempo.

“En algún momento les comentábamos que deberían de meter más unidades para que vayamos más cómodos, en la tarde y noche se llena cuando vienen del centro, por las mañanas igual, salen muchos estudiantes y los trabajadores, pues también tenemos que hacer uso del transporte”.