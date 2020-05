Transporte turístico enfrenta severa crisis

Aproximadamente 200 camiones de turismo afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en el estado se encuentran detenidos por la falta de servicios, ante los estragos que se han causado por la pandemia del Covid-19 a nivel nacional, situación que ha provocado serias pérdidas entre este sector, afirmó el delegado estatal de la agrupación, Gerardo Gutiérrez Luna.

Refirió que marzo, abril y mayo son meses de importante afluencia de turismo en el país, sin embargo, por la situación actual de la pandemia del Covid-19 los prestadores de servicio de transporte no han tenido buenos resultados ya que no se tienen viajes programados para el turismo.

Local Covid-19 amarga a industria del vino

En mayo y junio se tenían programadas varias salidas de turistas a destinos de playa, mismas que fueron canceladas, dada la situación actual que existe por la contingencia sanitaria, por lo urgió a los gobernantes a crear una política pública de apoyo para este sector, el cual se ha visto seriamente afectado.

“Aquí en Querétaro tenemos afiliados cerca de 200 camiones de turismo y todos están detenidos porque no hay salidas, ahorita en mayo está la fiesta del Señor de los Trabajos en Mineral de Pozos y salíamos 200 camiones de turismo pero se suspendió todo, ya no tenemos manera de subsistir, ya todos los compañeros sacaron sus ahorros y el sector no se reactiva”.

Mencionó que el prolongado aislamiento y el impacto de la pandemia por el Covid-19 están generando pérdidas económicas importantes en el sector, mismas que a partir de las próximas semanas serán cuantificadas con la intención de solicitar apoyo al gobierno en sus tres niveles.