Transportes de carga contratan seguridad

Derivado de la inseguridad que hay en las carreteras federales, los transportistas de carga pesada han tenido que contratar seguridad privada para transitar en distintos tramos carreteros del país.

Así lo dio a conocer el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, quien aseguró que la carretera federal 57 es considerada como una de las más peligrosas, esto en su tramo de Palmillas-Querétaro, por lo ante este tipo de situaciones, afirmó que el 20 por ciento de los 170 socios que hay en el municipio, contratan custodios para transitar por varias rutas del país.

“Hay gente que cuando trae carga muy delicada, sobre todo, contratan la seguridad privada, no es mucho el que contrata, pero en porcentaje estamos hablando de un 20 por ciento, lo ideal es que todos salgamos con seguridad privada, pero, pues, los costos no nos dan para hacerlo a todos, ahora, otra cosa, la seguridad privada no va armada, van por llamarlo así, van desamparados también, pero por lo menos darán parte de lo que esté pasando”.

Francisco Leyva Luna, coordinador nacional de la AMOTAC. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

Consideró que no todos los socios cuentan con la posibilidad de recurrir a dicho sistema de seguridad, ya que algunos de ellos hacen viajes cortos, sin embargo, quienes transportan mercancía de valor y viajan a estados con alto índice de inseguridad, son quienes más hacen uso de este tipo de mecanismos.

Puso como ejemplo estados como Veracruz, Jalisco, Puebla, estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, Tamaulipas y otros lugares a donde viajan los transportistas socios de la AMOTAC y representa para ellos factores de inseguridad, es por ello que se hacen acompañar de custodios para el traslado de la mercancía.

La contratación de la seguridad privada, en la gran mayoría de veces, dijo que corre por cuenta de los mismos transportistas, toda vez que las empresas que los contratan lo único que hacen es pedir los fletes sin tomar en cuenta dichas condiciones del trayecto.

“Por lo que, para no perder el flete, pues lo que hacemos es contratar nosotros por nuestra cuenta y si es un poco de inversión, aunque no representa que vayamos con plena seguridad porque a veces hasta a ellos les han tocado los incidentes y hasta disparos”, concluyó.