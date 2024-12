Transportistas en el olvido: Tamexun

Los conductores del transporte de carga pesada se encuentran en el olvido. Pese a que la actual administración del Gobierno Federal prometió seguridad en las carreteras del país, esto no se ha cumplido y los integrantes de este sector siguen siendo víctimas de atracos sobre estas vías, afirmó el presidente de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun, Manuel Mendoza García.

Señaló que desde el sexenio pasado se desencadenó una crisis de inseguridad en las principales carreteras federales que cruzan por el territorio nacional, la cual se observó con un incremento sin precedentes en las incidencias de robo a transporte de carga pesada. Dijo que la gran mayoría de estos delitos son cometidos con violencia, lo que pone en riesgo la integridad de los camioneros.

Detalló que en esta crisis se desató en todas las entidades del país, por lo cual Querétaro no fue la excepción. Mencionó que algunas de las vías que cruzan por este estado se han convertido en puntos de alto riesgo para los transportistas. Precisó que entre ellas se encuentran la Carretera Federal México-Querétaro, el Macrolibramiento Palmillas-Apaseo El Grande, y las vías Toluca-Palmillas y San Juan del Río-Huichapan.

“Están duros los asaltos. Hay muchísima delincuencia en todo el país y Querétaro no es la excepción. Este nuevo Gobierno Federal nos prometió un cambio, pero la verdad es que no se ha visto, las cosas siguen igual. Estamos siendo olvidados nuevamente. El transporte está siendo olvidado por nuestra presidenta. Esperábamos y confiábamos que iba a haber un cambio en este sexenio, pero no lo estamos viendo”, comentó.

Refirió que durante el sexenio pasado el transporte de carga pesada fue uno de los sectores más afectados por la inseguridad que se vive en el país. Puntualizó que los asaltos derivaron en pérdidas económicas para los camioneros, ya que se les despojaba de su patrimonio. Aunado a ello, dijo que muchos se enfrentaron a privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas y, en algunos casos, la muerte.

En ese sentido, subrayó que, aunque se han hecho múltiples peticiones a las dependencias correspondientes, la vigilancia es nula en las carreteras federales. Indicó que la presencia de la Guardia Nacional sobre vías ha sido nula. Incluso, acusó que los transportistas han sido víctimas de extorsiones cometidas por elementos de esta corporación.

“¿Cómo no nos vamos a molestar? ¿Cómo no quieren que hagamos manifestación? ¿Cómo seremos escuchados por nuestros servidores públicos si no es de esta manera? Entonces, pues eso es lo que pedimos, seguridad en las carreteras porque ya estamos cansados. Ellos (los políticos) son los empleados del pueblo y tienen que cumplir todo lo que prometieron”, apuntó.