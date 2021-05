Transportistas piden apoyo a candidatos

Integrantes del transporte de carga pesada, presentaron un documento de petición a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos políticos al Ayuntamiento de San Juan del Río, a fin de tener mayores facilidades para sus labores en la zona industrial de Valle de Oro, lugar en el cual con frecuencia son blanco de infracciones de Tránsito Municipal.

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, aseguró que este punto se ha convertido en el principal para que sean blanco de las multas de tránsito, lugar en el cual por mayor rapidez que tenga para maniobrar y cargar y descargar su mercancía y materias primas, continuamente se ven afectados por ello.

Aunque este problema se ha buscado atender ante las instancias policías correspondientes, así como empresas contratantes para evitar multas, aseguró que poco se ha logrado avanzar, ya que se siguen presentando, por ello, se presentó un escrito de peticiones a los candidatos y candidatas a la presidencia municipal sanjuanense, con el fin de facilitar las labores de los transportistas.

Refirió que en varios municipios del país se han registro horarios de ingreso para las unidades de carga pesada, situación que ha sido replicada en la capital queretana, sin considerar que el 86 por ciento de la mercancía y materia prima llega vía terrestre, justamente por esta vía de transporte, por lo que si bien este tipo de acciones permiten facilitar el trabajo de los transportistas, también afecta, como es el caso de San Juan del Río, en donde los operadores se ven limitados a estacionarse en ciertas zonas industriales para su carga y descarga.

“Por ejemplo en Valle de Oro, en todas las calles ya prohibieron que se estacionen los camiones, están en una zona industrial, se entiende que si es zona habitacional, estamos molestando y estamos en un lugar inadecuado, no hay un lugar donde estacionarse, un transportista que viene de fuera no puede traer cargando su estacionamiento, tiene que esperar que le den acceso, pero no lo dejan porque todos los lugares de ese lugar están prohibidas”.