Transportistas recurrirán a los recursos legales

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna dio a conocer que los integrantes del transporte de carga pesada, prevén recurrir al amparo contra el complemento de carta porte tras considerar infundada la petición de la autoridad fiscal.

Refirió que la vigencia de la carta porte comenzó a partir del 1 de enero, por lo que al ser el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), de traslado un documento sin efectos fiscales al no representar ningún ingreso o egreso, existe la posibilidad de ampararse contra el documento, por ello, los transportistas recurrirán a dicha vía a fin de evitar tener incidentes a causa de la reforma que se dio en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

“Esa carta porte tiene que ser timbrada, el problema es que no es hacerla sino nos quieren cargar lo que no nos corresponde, fue obligatoria desde enero, las multas para quienes no la porten serán desde 17 hasta 90 mil pesos, es algo exagerado y fuera de ley, el SAT está haciendo terrorismo fiscal, si no traemos la carta porte, considerarán que la carga que traemos, entonces es robada o de contrabando”.

El dirigente aseguró que en reuniones con delegados y el departamento jurídico de la AMOTAC coincide en que dicha medida es una violación al derecho de proporcionalidad tributaria, falta de motivación y fundamentación para pedir a los transportistas que porten el documento, por ello, reiteró que buscarán recurrir al amparo.

Finalmente agregó que los integrantes de la AMOTAC acreditan la legal procedencia de la carga mediante documentación, por lo que consideró innecesaria el complemento de la carta porte, por tratarse de una nueva reforma al CFF.