Transportistas son blanco de extorsión

En lo que va del año, las extorsiones contra transportistas se han vuelto una constante en Querétaro y otros estados del país. Además de la inseguridad que se vive en las distintas carreteras, los conductores del transporte de carga tienen que lidiar con este otro delito, dio a conocer el presidente de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun, Manuel Mendoza García.

Afirmó que esta incidencia ha sido una consecuencia de los asaltos que sufren los transportistas, toda vez que muchos de ellos comparten en redes sociales los hechos de los que fueron víctimas y en sus publicaciones colocan sus números telefónicos. Indicó que, a partir de ello, sujetos obtienen los contactos y realizan llamadas en donde solicitan dinero a cambio de entregar la unidad robada.

Refirió que muchos transportistas han caído en este engaño y han entregado hasta 20 mil pesos. En ese sentido, dijo que los integrantes de este sector se convierten en víctimas de más de un delito, pues, por un lado, sufren los asaltos en carreteras; mientras que por otro, son perjudicados por la extorsión.

“Cuando andamos buscando un camión, nos habla gente hasta para extorsionarnos. Eso está difícil porque muchos compañeros en redes sociales ponen sus números de teléfono por si alguien ha visto sus unidades y de ahí luego, luego empiezan a hablar para pedirnos que les depositemos dinero a cambio de la unidad. Lamentablemente, algunos compañeros sí han caído en esto”, comentó en entrevista.

Afirmó que en algunos casos se ha detectado que las llamadas de extorsión son realizadas por personas extranjeras. Ante ello, puntualizó que se ha instado a los transportistas para que eviten colocar sus números telefónicos en publicaciones de redes sociales y compartirlos a través de cualquier otro medio, esto como una medida para prevenir este delito.

Víctimas de más de un delito. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Además, dijo que también se ha hecho un llamado para que denuncien de manera formal y ante las instancias competentes los casos de extorsión e intentos, así como los asaltos de los que son víctimas en carreteras. Mencionó que, a la semana, la Asociación Civil de Camioneros Tamexun recibe hasta tres reportes de transportistas que han recibido llamadas de este tipo.

“Hay compañeros a los que les han tumbado más de 20 mil pesos. Uno entiende que es la desesperación, pero les decimos que no caigan en ese juego, porque es una extorsión y estas personas no tienen los camiones. Entonces, pues, estamos alertando a los compañeros para que no se dejen engañar”, subrayó.