Tras abortar, acusan a menor de homicidio; confirma fiscal

Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, confirmó que se inició una investigación por homicidio en contra de una menor de 14 años de edad que tuvo un aborto espontáneo en el municipio de Huimilpan, en la entidad.

En entrevista, cuestionado sobre el tema, el fiscal señaló que, al tratarse de una menor de edad, no es posible compartir detalles de la investigación, aunque mencionó que la investigación por homicidio se inició debido a que se trató de la muerte de una persona con más de 36 semanas de gestación.

“Lo único que les puedo decir es que la persona que falleció, porque en este caso tuvimos un bebé que nació vivo, y en este caso debería puntualizar que fue producto de una gestación de más de 36 semanas”, puntualizó.

Además, externó que la Fiscalía de Querétaro no ha judicializado ninguna carpeta de investigación por el delito de aborto en la entidad e insistió en que no puede compartir más información del caso por tratarse de una menor de edad y dado que no ha concluido el juicio.

“Nosotros no tenemos ningún caso judicializado por un delito de aborto, en realidad quisiera hacer una puntualización, se trata de una persona menor de edad y en alguna ocasión ya les había enfatizado que existe una legislación nacional que nos permite y nos exige guardar el sigilo correspondiente respecto de la información y la identidad de la persona”, dijo.

Pese a no haber casos judicializados, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han iniciado 29 carpetas de investigación por el delito de aborto, de las cuales 4 se iniciaron en enero, 1 en febrero, 5 en marzo, 4 en abril, 6 en mayo, 3 en junio y 6 en julio. En 2023 se iniciaron 37 carpetas, 4 de éstas en enero, 3 en febrero, 4 en marzo, 5 en abril, 1 en mayo, 4 en junio, 1 en julio, 3 en agosto, 4 en septiembre, 2 en octubre, 4 en noviembre y 2 en diciembre.

En ninguno de estos casos se ha logrado llevar ante un juez a las personas debido a que en setiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, por unanimidad, que ninguna mujer podía ser procesada por el delito de aborto, mientras que en septiembre del año pasado se emitió una nueva sentencia en la que se estableció que el aborto debía ser eliminado del Código Penal federal, lo que significa que todas las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en México.

ADAX Digitales brinda asesoría jurídica a menor investigada por homicidio tras aborto espontáneo

Hace unos días, Mayra Dávila Alvarado, representante de la asociación ADAX Digitales, dio a conocer que se da asesoría jurídica a la menor de 14 años que tuvo un aborto espontáneo en Huimilpan, sin saber que estaba embarazada. Comentó que la joven fue atendida por cuerpos de emergencia para detener la hemorragia que le provocó el aborto y fue a través de dichos cuerpos de emergencia que se notificó a la Fiscalía, la cual abrió la carpeta de investigación CI/QRO/20351/2023.

“Vamos a entrar en la defensa jurídica de una menor de edad del municipio de Huimilpan, esta chica menor de edad, de 14 años, tuvo un aborto espontáneo, y acto seguido la fiscalía le inicia una carpeta de investigación por homicidio culposo. Tuvieron una mecánica de hechos mal hecha en la que ellos argumentan que hubo un tema de asfixia”, indicó.

Dávila Alvarado refirió que buscarán la absolución de la menor, debido a que la fiscalía la está presionado para aceptar la culpa a través de un procedimiento abreviado, además de que no ha recibido atención psicológica adecuada, por lo que mencionó que temen por su integridad.

“Los hechos, como los ha narrado la menor, incluso la propia familia, no coinciden por el tema de que ella no sabía que estaba embaraza, uno, y el aborto fue espontáneo, desde la impresión no supo qué hacer, cuando llamó a sus familiares a que la auxiliaran evidentemente no pudo hacer nada, casi llegando a los cuatro (meses de gestación). Esta niña está vinculada a proceso por homicidio culposo y la están amenazando para que se declare culpable”, apuntó.

Sobre el caso, Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), expuso que al tratarse de una adolescente se le aplicaron medidas cautelares como internamiento domiciliario con permiso para realizar actividades escolares.

“El caso está vinculado a proceso, es la resolución que se tiene en este momento, fue un caso que se tuvo en los primeros días del mes de junio, de este año, y está corriendo justo todo el proceso. La imputación que se presentó en la audiencia inicial está por el delito de homicidio, de acuerdo con los datos recabados el juez encontró los elementos suficientes para la vinculación a proceso”, señaló.