Trasladan inversión de alameda a bordo

La rejacero instalada en el bordo Benito Juárez, se tenía destinada para la alameda que se pretendía construir en la zona de la antigua estación de tren, dijo el alcalde, Guillermo Vega Guerrero, detalló que cuando el proveedor intentó colocarla en el sitio donde estaría la alameda, hubo agresiones, éste y otros aspectos impidieron continuar con el magno proyecto.

Tras reiterar la cancelación de la alameda que se tenía proyectada en la zona de la antigua estación del tren, el alcalde pormenorizó que se adquirió la rejacero para instalar en dicha zona, pero cuando el proveedor intento colocarla, vecinos lo impidieron, por lo que con aprobación del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, decidió usarla para delimitar el bordo Benito Juárez, donde construirán un parque recreativo.

“Esta alameda, prácticamente les diría que va a ser un proyecto que no se va a poder consolidar en esta administración por cuestiones jurídicas, judiciales. Intentamos entrar, incluso quien intentó instalar rejacero fue agredido por algunos vecinos, la realidad es que esta zona no está, en materia jurídica, en situación pulcra, hay muchos intereses, evidentes y obscuros, y la realidad es que mientras no haya seguridad jurídica, es imposible”.

Detalló que la agresión ocurrió hace tres meses, cuando se dio luz verde para empezar con el confinamiento de un área, pero hubo violencia contra el proveedor del servicio, dijo que no pretenden caer en la confrontación, ya que el inmueble es de gobierno federal y existen muchos conflicto a su alrededor.

“Los recursos son ésos, no se están ocultando, ni guardando, lo de aquí, se fue para allá, inclusive, la malla, la rejacero que se iba a instalar aquí es la que se ve que ya se puso, fue lo primero que hicimos, porque era un fondeo distinto”.