Turismo de aventura daña zonas naturales

Habitantes de las comunidades de El Tepozán, El Millán, Xajay, Texquedó, El Ñadó y San Pablo, en Amealco de Bonfil, piden la intervención de las autoridades de todos los órdenes gubernamentales para frenar el paso a las tour operadoras que llevan vehículos todo terreno, conocidos como raisers, a las zonas naturales, al considerar que se está provocando un daño irreparable a los bosques.

Un grupo de personas que prefirieron no dar su nombre por temor a represalias, declararon que hay caminos que se han quedado intransitables debido al paso de estos vehículos, ya que arrasan con piedras, tierra y ramas de árboles milenarios, sin que les importe el impacto ambiental.

Local Promueven micro bodas en Amealco

Comentaron que también hay personas que llegan por sí solas con los vehículos, y cruzan por bordos que abastecen a zonas agrícolas, y en estos cuerpos de agua quedan derrames de aceite que contaminan los cultivos.

Puntualizaron que con el transitar de estas unidades se destruyen nidos de pájaros casas de animales, y que por lo regular se concentran grupos grandes de entre 30 y 50 personas sobre todo los sábados y domingos.

Local Realizan tercera Feria del Hongo

"El ruido es chocante en la paz del bosque, suben por donde les da la gana no respetan el hábitat natural de nuestra población nuestra cultura, no respetan porque no es su pueblo, ni su terreno y entran como si nada para hacer negocios particulares, hay grupos que van hasta la parte alta del cerro y derrumban árboles y ramas".

Los pobladores advirtieron que incluso han existido discusiones con las personas que pretenden hacer turismo de aventura en la zona boscosa, y que la principal petición a las autoridades es para que exista turismo responsable sin que dañen los caminos ni la naturaleza.

Local Promueven campaña “Viaja en corto”

Exhortaron a la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro para que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, puedan frenar esta situación que les preocupa sobre todo porque en diferentes tramos los habitantes han buscado hacer jornadas de reforestación que temen también puedan ser destruidas.

Finalmente, comentaron que hay especies de animales en los bosques amealcenses que requieren ser protegidos, y que con este tipo de actos podrían impactar aún más al ecosistema.