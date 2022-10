UAQ debe a JAPAM más de 20 millones

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en los espacios en los que tiene presencia en el municipio de San Juan del Río, debe alrededor de 20 millones de pesos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), sostuvo Gilberto Ugalde de Alba, director de este organismo.

Mencionó que, fue a principios de este año cuando tuvo un acercamiento con la rectora de la máxima casa de estudios, Teresa García Gasca, en donde trascendió que podrían saldar con proyectos o con adeudos, sin embargo, que no se concretó algo detalladamente.

“20 millones de pesos, tenemos adeudos de muchos años de todas las instalaciones que tienen en San Juan del Río. Tenemos desde 150 meses hasta 48 meses según el último pago que realizaron, esto para JAPAM es cartera vencida, es un recurso que para estos momentos de crecimiento en San Juan del Río sería muy útil “.

En funcionario refirió que, para la actualidad, y la forma en la que ha evolucionado el municipio de San Juan del Rio, ese recurso sería fundamental para llevar a cabo proyectos direccionados a diversas áreas de la JAPAM.

Añadió que a pesar que de que la UAQ le debe esta suma de dinero a la Junta, no se les ha cortado el servicio, y que el flujo que les llega es el habitual, con la intención de no mermar el uso del vital líquido para los estudiantes y docentes que se concentran en esta institución.

“JAPAM no ha dejado de suministrarle agua potable a la UAQ, no está cortado, no está limitado, tienen un servicio normal como un compromiso con todos los alumnos y todos los estudiantes. Creo que todo lo que contribuya para tener mejores condiciones educativas de los jóvenes, debe prevalecer”.