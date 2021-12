UAQ llama a atender migración

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca, en el marco del Día Internacional de las y los Migrantes, celebrado el pasado 18 de diciembre, expresó que por muchas razones este es un tema relevante y que en México aún no se ha resuelto, pues existen retos que tienen que superarse al respecto.

Dijo que la Máxima Casa de Estudios de la entidad, tiene una agenda entregada al Gobierno de Querétaro, en la que se tocan asuntos como “Los derechos de los migrantes indígenas”, “La atención a las migraciones en el Estado”; así como “Migrantes en el extranjero”.



“Esos son algunos de los temas de la agenda que nuestra Universidad está tocando y que me parece hay que darle seguimiento y eventualmente, trabajar en conjunto desde este potencial académico de nuestra Universidad para poder aportar estrategias que puedan ayudar a que las y los migrantes salvaguarden sus derechos y podamos dar un trato digno a aquellas personas que vienen de tránsito y sabemos que arriesgan su vida”, añadió la Rectora.

Expresó que entre 2015 y 2020 salieron de Querétaro 60 mil 760 personas para radicar en otra entidad; de acuerdo al Consejo Nacional de Población, Querétaro, como estado, dijo, presenta un grado migratorio medio, con el tres por ciento de sus viviendas con al menos un emigrante; sin embargo, seis municipios tienen un nivel muy alto, es decir, hay una gran migración de personas que se van principalmente a Estados Unidos de Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Huimilpan, San Joaquín, Jalpan de Serra Y Pinal de Amoles.



Por otra parte, como lugar de acogida, entre 2015 y 2020, Querétaro recibió a 195 mil 760 personas procedentes del resto del país y, de acuerdo con el último censo, el 30 por ciento de los residentes de la entidad no nació en este estado y hay presencia de al menos 41 pueblos indígenas provenientes de todo México, afirmó la Rectora de la UAQ.



“Es un tema muy complejo y que no debemos dejar de ver; así como nosotros nos quejamos de la forma en que tratan a nuestras paisanas y paisanos en otros países, creo que nosotros también debemos ser corresponsables en ese sentido, y hacer estrategias para evitar que nuestra gente pase por lo mismo (…) cuando los gobiernos se jactan de que sus recursos vienen de remesas, eso no debería ser un orgullo, al contrario, debería ser un motivo de preocupación”, añadió la Rectora.

Finalmente, en cuanto a la pandemia y la situación del país, el estado, y la propia Universidad, afirmó que, aunque la situación va mejorando de forma general, hizo el llamado a la población a vacunarse y continuar siendo responsables con las medidas sanitarias, pues la llegada de la cuarta ola de contagios es inminente y hay que estar preparados. Respecto a la reactivación presencial de clases, la Dra. García Gasca indicó que será a partir del impacto de dicha cuarta ola que se tomen decisiones, pero la UAQ está lista para seguir en formato híbrido, por lo que pidió paciencia a la comunidad universitaria.