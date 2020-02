UCD acusa que les llueven las detenciones

Integrantes de la Unión Campesina Democrática denunciaron que en los municipios de Querétaro y Tequisquiapan se detienen constantemente a vehículos extranjeros o con placas americanas y de cada 10 detenciones solo una es infraccionada, informó Antonio Tirado Patiño coordinador nacional.

“Los policías estatales ya no detienen a los vehículos por ser americanos, pero ahora los municipales hacen infracciones porque no traen placas de Querétaro y lógico provoca una corrupción enorme por recoger el carro, manda traer una grúa que cobra el doble si la manda una autoridad y como que hay negociación entre los concesionarios de las grúas con los gobiernos”.

Tirado Patiño estimó qué hay más de 30 mil vehículos de procedencia norteamericana que circulan en la entidad, principalmente en los municipios de Jalpan, Huimilpan y Tequisquiapan, quienes evitan circular por la zona metropolitana para no ser retenidos.

Afirmó han buscado acercamientos con el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro pero no lo ha sido recibidos para atender las problemáticas de los propietarios de vehículos, tanto de la UCD como de la Confederación Nacional Campesina.

“Yo ya fui a tratar de hablar con el secretario pero no nos reciben, hemos mostrado que por no traer placas de Querétaro recogen los vehículos o los negocian, no hay voluntad”.

Denunciaron el caso de Juan Vega Pérez, habitante de la comunidad de Ceja de Bravo, en Humillan, quién fue detenido el 1 de febrero en Carrillo Puerto y le retuvieron su camioneta, la cual fue remitida sin que se le haya entregado alguna infracción o garantía para recoger su vehículo.

“La infracción, pagándola, anda sobre mil 600 pesos, nos detienen y dicen que no trae placas de Querétaro o documentación como la tarjeta de circulación, además no demuestra que son vehículos legales en el país, pero de 10 infracciones solamente hacen una y 9 son mochadas, la gente ya poco viene a Querétaro para evitar ser detenidos”, finalizó.