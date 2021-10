Una historia de modo, tiempo y lugar | Las acusaciones y la audiencia de Anaya

No conozco personalmente a Ricardo Anaya, pero con insistencia llegaron a mí sus videos subidos a YouTube. Veo en ellos a un hombre indignado defendiéndose de acusaciones que, a juzgar por las pruebas y no solo por su dicho, resultan endebles cuando no inconsistentes. En el mundo del Derecho (especialmente en el Derecho Penal) para acreditar conductas se requiere de generar certeza en el juzgador a través de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En las decenas de cajas que por fin le fueron entregadas a Ricardo Anaya obran documentos que generan presunciones de inocencia. Lo falso de los escenarios y de los momentos en que ocurrieron los hechos, según la Fiscalía, viene a trastocar lugar y tiempo, por tanto, también el modo de ejecución. La Fiscalía General de la República tuvo que entregarle los documentos -después de varias peticiones- pues le asiste el derecho al acusado de conocer a detalle los motivos que generan ser molestado en su persona, ignoro si en sus bienes, pero nadie puede ser molestado así sin un mandamiento judicial, que funde y motive las causas del procedimiento, según lo tutela la propia Constitución.

Debería estar muy atento el presidente al debido proceso, también derecho Constitucional, de quien fue su adversario en la contienda electoral, pues se advierte un actuar tendencioso y desaseado por parte de la Fiscalía que lo acusa con dichos de testigos que resultan inexactos y dudosos por decir lo menos.

No se encuentra en la acusación algo más firme, como podría serlo un seguimiento o una trazabilidad producto de la inteligencia financiera. En la integración de los tipos penales, precisamente por estar presente la posibilidad de perder el bien más alto después de la vida que es la libertad, se exigen mayores elementos de convicción y no la sola declaración de quienes acusan, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin bases sólidas en su contra, pues nada hay en los documentos que le fueron entregados según sabemos, Ricardo Anaya tendrá su audiencia el viernes primero de octubre ante el Juez de Control. La decisión puede ser una decisión de Estado y sujetar a proceso al otrora candidato del PAN. La decisión puede ser adversa a la Fiscalía y exonerar al acusado. Entre una y otra se forma un área gris en la cual quedarían varias decisiones posibles cuyo análisis escapa al espacio y propósito de esta columna. Lo que resulta esencial es que se tengan por acreditadas o no las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dan certeza al tipo previsto en el Código Penal y se emita la decisión del juez de forma imparcial. El juez mismo sabe que ante la hesitación resulta procedente dictar la absolución.