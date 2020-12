Unidad Anti Covid-19 atenderá denuncias hechas al 911

Como parte de las nuevas medidas sanitarias que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia, la Unidad Especial Anti Covid-19 permanecerá realizando operativos vespertinos y nocturnos para atender a las denuncias ciudadanas a la línea de emergencia 911 por los 18 municipios de la entidad.

En lo que corresponde al municipio de San Juan del Río, este jueves se suspendió un establecimiento de venta de frutas y verduras por no contar con medidas de control al acceso y porque su personal de atención al público no portaba de forma correcta el cubrebocas, es decir no cubría nariz y boca.

Local En Querétaro, podrían endurecer todavía más medidas anti-Covid

La Unidad Especial Anti Covid-19, que empezó sus funciones desde el fin de semana pasado, participó en la revisión de 25 establecimientos que se encontraban ya cerrados, además de verificar 53 donde se supervisó el cumplimiento de la normatividad que corresponde.

En esta sinergia conjunta la Secretaría de Salud, a través de personal de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios y de las Jurisdicciones Sanitaria número uno, dos y tres, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Pública Estatal, Protección Civil y Seguridad de los Municipios de Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Querétaro y San Juan del Río, realizaron el monitoreo de espacios para verificar la implementación de protocolos. PIE DE FOTO: