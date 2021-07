Unidad anti Covid cierra un acceso del mercado Reforma

La puerta de acceso al mercado Reforma que se ubica en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y 20 de noviembre fue suspendida por parte de la Unidad Anti Covid-19, debido a que no se encontraba una persona en el filtro sanitario, confirmó Arturo Vázquez Arteaga, secretario general del este lugar.

Refirió que, regularmente en los puntos de entrada y salida de los clientes se les coloca gel antibacterial en las manos, esto como parte de la mitigación contra el virus, sin embargo, cuando llegaron los representantes de la autoridad sanitaria no estaban y fue lo que provocó el cierre temporal.

Local Se acumulan más de mil 185 suspensiones

“Tenemos filtros sanitarios en diferentes puntos de los accesos a los mercados, pero en el momento que llegaron de los de la autoridad no estaba la persona, no sabemos si se iba a hacer el cambio, pero en ese instante no se encontraba. Vamos a esperar a que pase el lapso para ponernos al corriente”.

El secretario general de este lugar mencionó que, de acuerdo con los lineamientos que se establecen por parte de la Unidad Anti Covid-19, tienen tres días hábiles para ponerse al corriente y reforzar la seguridad sanitaria, razón por la que el mercado estaría abriendo nuevamente para el próximo martes.





También puedes leer: Partieron los primeros atletas mexicanos a Tokio 2020