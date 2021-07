Urge cultura de separación de residuos

Resulta imperativo que se generen mecanismos para fortalecer la cultura y la infraestructura que se requiere para llevar a cabo la separación de basura en el municipio de San Juan Del Río, aseguró la impulsora de proyectos ambientales, Erika Rosales Moreno, quien detalló el depósito final de los desechos debe tener un giro radical, debido a que el relleno sanitario congestionado actualmente, ya muestra un alto nivel de saturación.

Especificó que si bien para el caso de San Juan del Río resultaría difícil aplicar modelos que abarquen en su totalidad el territorio, por sus dimensiones y volumen poblacional, sí sería importante iniciar con áreas focalizadas, como fraccionamientos o escuelas, en donde se pudiera sentar la base de un modelo de trabajo para evitar que se continúe tirando basura al ritmo en el que hoy se hace.

Aseveró que si bien el relleno sanitario cumple con las normas ambientales, es necesario que se reduzca el número de desechos que este recibe, pues el espacio a simple vista se puede observar que se encuentra a un nivel muy elevado de capacidad.

“Es fundamental que la cultura este de la mano de la infraestructura ya sea pública o privada, pues de nada serviría que las personas separen su basura sí no existen áreas especializadas para recogerlas y procesarlas, hoy lo que se tiene es que toda la basura se concentra en un solo camión por lo que separar no sirve de mucho si no se tiene una cadena, que con la que se continúe ese esfuerzo”, señaló.

Recordó que existen casos de éxito en el municipio como es el fraccionamiento San Gil, donde se ha dado una muestra de que se puede reciclar gran parte de la basura que se genera, ya que en este sitio se recicla hasta un 90 por ciento de los residuos que se generan, alternativas que deberían replicarse en otros fraccionamientos o bien en instituciones educativas.