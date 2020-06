Urge equipo para rastro

El presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), San Juan del Río, Alejandro de la Vega Chávez expresó que la falta de insumos y materiales adecuados para el sacrificio de cabezas de ganado en el rastro municipal ha provocado una mayor tardanza en la matanza de cada animal, por ello llamó a las autoridades municipales atender las diversas necesidades que se tienen al interior de este espacio público.

Mencionó que en diferentes ocasiones se ha pedido el apoyo del gobierno local para mejorar la operatividad del rastro municipal y eficientar el servicio de sacrificio de cabezas de ganado, sin embargo, cada vez más los trabajadores se ven limitados para desarrollar sus actividades por la falta de insumos y materiales, entre ellos, chairas, cuchillos, uniformes y botas, así como instrumentos de protección facial para dicha labor.

“No es nuestra postura defender a los empleados porque para eso ellos tienen su sindicato pero si nos afecta que los muchachos no tengan botas, no tengan uniformes, no tengan cuchillos, que no tengan chairas, que no tengan el instrumental que requieren para desempeñar su trabajo, eso a nosotros si nos afecta, entonces, de igual manera ellos tampoco han recibido tampoco nada”.

Mencionó que desde el año pasado se identificó que el periodo para la matanza de los animales se prolongó debido a que los trabajadores lo realizan con mayor dificultad, por ello de 30 minutos que regularmente se utilizaban para cada animal ahora son hasta 50 por cada ejemplar.

Finalmente agregó que mensualmente se sacrifican mil 100 cabezas de ganado vacuno y la misma cantidad de cerdos, por ello la importancia de contar con mejor material al interior del rastro municipal para llevar a cabo de maneta optima el sacrificio de animales por parte de los trabajadores.