Urgen camioneros a combatir inseguridad 

Una de las peticiones que los conductores del transporte de carga tienen para el nuevo Gobierno Federal es establecer estrategias y acciones contundentes para combatir la inseguridad que se vive las carreteras del país, así como erradicar las extorsiones de las que son víctimas integrantes del sector, señaló el presidente de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun, Manuel Mendoza García.

Afirmó que en el sexenio pasado la inseguridad en las carreteras del país se recrudeció, pues hubo un incremento exponencial en asaltos, secuestros, desapariciones y homicidios en contra de las personas que laboran dentro del sector del transporte de carga. Dijo que al día de hoy continúan estas incidencias en gran parte de las vías del territorio, incluyendo las que atraviesan el estado de Querétaro.

Asimismo, aseguró que otro problema que enfrentaron los camioneros fueron extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional. Señaló que en gran parte del país los integrantes de esta corporación dejaron a un lado su tarea de vigilancia y garantizar la seguridad, y optaron por extorsionar a los camioneros.

Ante estas situaciones, afirmó que el llamado para el nuevo Gobierno Federal, presidido por Claudia Sheinbaum Pardo, es que ejecute estrategias y acciones que permitan combatir los crímenes que se dan en las carreteras, así como erradicar las malas prácticas que algunos elementos de la Guardia Nacional han seguido.

“El llamado sería ese, que nos dejen trabajar. Traemos un pleito caso con la Guardia Nacional por las extorsiones. El llamado es para que se dejen ya de extorsiones. No todos hacen esto, hay algunos elementos muy buenos, pero otros no nos dejan trabajar. Otra cosa es la inseguridad. Claro está de que se han visto demasiados asaltos, asesinatos, desaparecidos contra el transporte y no hacen caso. No dan soluciones”, comentó.

Refirió que derivado de estas incidencias se han realizado algunas manifestaciones en diferentes puntos del país, mediante las cuales se ha exigido el freno a lo que denominó como abusos de la Guardia Nacional y a la inseguridad que se presenta en las carreteras. Añadió que entre las vías más peligrosas de la zona centro se encuentran la autopista 57, el macrolibramiento Palmillas-Apaseo y el Arco Norte.

“Tenemos carreteras de focos rojos, donde a diario hay asesinatos, desaparecidos, asaltos al transporte. Y aun así nuestras autoridades, como la Guardia Nacional, en vez de que nos brinde seguridad y confianza para transitar en esas carreteras, aún todavía nos paran a las horas de la madrugada para buscar cualquier pretexto y extorsionarnos. Eso no se vale. Eso es el motivo de nuestras manifestaciones”, apuntó.